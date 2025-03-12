Putin askeri üniforma giydi, Kursk'u ziyaret etti

Putin, Ukrayna’nın geçtiğimiz sene ağustos ayında işgal ettiği Kurk bölgesini ilk kez ziyaret ederek, Rus birliklerini denetledi.



Ziyaret sırasında askeri üniforma giyen Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'dan bilgi aldı. Gerasimov, Putin’e Ukrayna birliklerinin kuşatıldığı bilgisini vererek, 430 Ukraynalı askeri esir aldığını ifade etti.



"YABANCI PARALI ASKERLER CENEVRE SÖZLEŞMESİNE TABİ DEĞİLDİR"



Putin, esir alınanların Rusya yasaları uyarınca terörist muamelesi görmeleri gerektiğini belirterek, Rus mahkemelerinde yargılanabileceklerini ve onlarca yıl hapis yatabileceklerini aktardı.

Putin, "Görevimiz Kursk bölgesine yerleşen düşmanı yakın gelecekte, mümkün olan en kısa sürede yenilgiye uğratmaktır. Rusya Kursk bölgesinde yakalanan Ukraynalı askerlere terörist muamelesi yapacaktır. Yabancı paralı askerler Cenevre Sözleşmesi kapsamında değildir" dedi.

ABD HEYETİ RUSYA'YA GİDİYOR



Öte yandan Putin'in askeri üniforma ile birlikleri denetlemesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sonlandırma girişiminin hemen sonrasına rastlaması manidar bulundu. ABD Başkanı Trump bugün Ukrayna'nın anlaşmayı kabul ettiğini söylemişti. ABD Başkanı, Rusya'yı ateşkese ikna etmek için finansal anlamda hoş olmayacak şeyler yapabileceklerini ancak buna gerek olmadığını ifade ederek üstü örtülü olarak Putin'e mesaj göndermişti.