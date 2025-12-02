Putin: Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

Putin, başkent Moskova’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner’le görüşmesi öncesi gazetecilere konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de yaşanan son gelişmelere ve Ukrayna barış görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

“Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz şimdi hazırız” diyen Putin, “Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesi mümkün değil. Onların amacı barış değiş, savaşın tarafındalar” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın Karadeniz’deki tankerlere yönelik saldırılarını eleştiren Putin, “Tankerlere yönelik saldırılar, uluslararası sularda değil, başka bir devletin, üçüncü bir devletin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirildiğinde korsanlık haline gelir.” diye konuştu.

Rusya’nın söz konusu saldırılara yanıt vereceğini vurgulayan Putin, “Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Saldırılar devam ederse, Ukrayna'ya bu korsanlık operasyonlarını gerçekleştirmede yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemleri olasılığını değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna’nın güncel ekonomik durum veya cephedeki gelişmelerle ilgilenmediğini sadece "para dilenmekle" meşgul olduğunu ifade etti.