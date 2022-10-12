Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün St. Petersburg'da yapılan görüşmenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği görüntülendi.

Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdi

İlişkili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşecek

Rossiya-1 devlet kanalında "Moskova.Kremlin.Putin" programında yayımlanan görüntüde, Putin'in Al Nahyan ile St. Petersburg'ta dünkü görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Görüntüde, Putin'in Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdiği ve Al Nahyan'ın bu montla arabasına oturduğuna dair kareler yer aldı.

Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdi - 1 Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a üşüdüğü için kendi montunu verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar, liderlerin karşılıklı tutumunu yansıtan jestlerdi" dedi.

Peskov, montun Al Nahyan'a hediye edilip edilmediği yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...