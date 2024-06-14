Putin, barış şartlarını sıraladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İsviçre'de düzenlenecek Barış Konferansı öncesinde barış için şartlarını sıraladı. "Ateşkes değil, savaşa kalıcı bir son vermek istediğini" söyleyen Putin, Rusya'nın ele geçirdiği dört bölgeden Ukrayna'nın çekilmesini şart koştu.

Putin, barış şartlarını sıraladı

Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Putin, "İsviçre’deki konferansa davet edilmedik. olmadan, ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız." diye konuştu.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'dan çekilmesi halinde savaşı bitirmeye hazır olduklarını söyleyen Putin, geri çekilen Ukrayna askerlerinin güvenliğini garanti edeceklerini vurguladı.

"Kiev NATO hedefinden vazgeçmeli" diyen Putin, "Batı ve Ukrayna barış teklifimizi reddederse cephedeki durum Ukrayna'nın lehine olmayacak ve sonraki tekliflerimiz de farklılaşacaktır." diye konuştu.

İsviçre'de 15-16 haziran'da 90 ülke ve kuruluşun katılımıyla düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansına Rusya davet edilmemişti.

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