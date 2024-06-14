Putin: Batı'nın "hırsızlığı" cezasız kalmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rus varlıklarına ilişkin kararına sert tepki gösterdi.

Putin, bugün yaptığı açıklamada, Batı'nın Rus egemen varlıklarına el koymasının "hırsızlık" olduğunu ve bunun cezasız kalmayacağını söyledi.



Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı bir toplantıda konuşan Putin, Batı'nın Moskova'ya davranış biçiminin, sıranın "herhangi birine" gelebileceğini gösterdiğini belirtti.

Batı'nın benzer bir malvarlığı dondurmasının kurbanı olabileceği sinyalini verdi.



G7 liderleri, dün İtalya'daki zirvede yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşının başlamasının ardından dondurulan Rus varlıklarının faiziyle Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Rus lider, konuşmasının devamında, küresel güvenlı̇k ı̇çı̇n Batı modelı̇nin ı̇şe yaramadığını söyledi.



Washington'ın sı̇lah anlaşmalarından çekı̇lerek küresel güvenlı̇ğı̇ baltaladığını söyleyen Putin, küresel güvenliğin "Batı modelinin" çöküşü nedeniyle dünyanın "geri dönüşü olmayan bir noktaya" ulaştığını ifade etti.

Putin, "Avrupa-Atlantı̇k güvenlı̇k sı̇stemı̇nı̇n çöküşüne tanıklık edı̇yoruz. Küresel güvenlık sıstemi kurmalı, diğer ülkelerle diyalog kurmalıyız" diye konuştu.

Geleceğı̇n küresel güvenlı̇k sı̇stemı̇nin NATO dahil herkese açık olacağını sözlerine ekledi.

