Putin Batı'ya meydan okudu: Savaş, son Ukraynalı ayakta kalana kadar devam edebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgalini ve Batılı ülkelerin hamlelerini değerlendirdi.



Putin, Batı ve Ukrayna'ya bir uyarıda bulunarak, savaşın "son Ukraynalı ayakta kalana kadar" sürebileceğini söyledi.

Putin, “Bugün bizi savaş alanında yenmek istediklerini duyuyoruz. Peki, ne söyleyebilirim? Bırakın denesinler. Son Ukraynalı ayakta kalana kadar Batı'nın bizimle savaşmaya hazır olduğunu sürekli duyuyoruz. Bu Ukrayna halkı için bir trajedi. Ancak her şey buna doğru gidiyor gibi görünüyor" dedi. Putin ayrıca Batı'yı "Donbas'taki insanlara karşı soykırımı teşvik etmek ve haklı çıkarmakla" suçladı.

"BATI ÇATIŞMALARI KIŞKIRMAK İSTİYORSA, BUNU BAŞARDI"



Putin sözlerine şöyle devam etti:



"Eğer Batı, Rusya ile yeni bir savaş aşamasına geçmek için bir çatışmayı kışkırtmak istediyse, o zaman bunun bir dereceye kadar başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Savaş başlatıldı ve yaptırımlar getirildi."



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları yaklaşık 4 aydır devam ediyor.

Bununla birlikte, Ukrayna'daki askeri hedeflerine ulaşmada kararlı olduklarını vurgulayan Putin, barış görüşmelerine ise kapıyı kapatmadı.



Putin, “Aynı zamanda barış görüşmelerini de reddetmiyoruz, ancak reddedenler şunu bilmeli ki, durum uzadıkça bizimle müzakere etmeleri o kadar zorlaşacaktır" diye konuştu.



Diğer taraftan, Batı dünyasının diktatörlük gibi yönetildiğini öne süren Putin, yaptırımların etkisiz kaldığını savunarak, “Batı Rusya’yı zaptetmeyi bir kez daha başaramadı" dedi.

PUTİN: KÜRESEL OLARAK ARTAN FİYATLAR ABD'NİN SUÇU



Rusya lideri, gıda krizinin pandemi ve ülkesine yönelik yaptırımlar sebebiyle oluştuğunu savundu. Putin, artan fiyatlar için de son iki yılda yaklaşık 6 trilyon dolar para basan ABD'yi suçladı.



Öte yandan, Putin bu açıklamaları yaparken bir grup Amerikalı senatör Ukrayna'nın başkenti Kiev'de destek ziyaretinde bulundu. Senatörler, Rusya'nın teröre sponsorluk yapan devlet olarak sınıflandırılmasını istedi.