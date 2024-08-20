Putin, bazı yabancılara oturum izni verilmesini kolaylaştırdı

Putin tarafından imzalanan kararnameyle, bazı yabancıların Rusya'da oturum izni almalarına yönelik süreç basitleştirildi.



Buna göre, geleneksel değerleri destekleyen ve neoliberal değerlere karşı çıkan kişilerin oturum izni almaları kolaylaştırılırken, söz konusu yabancılar Rusça, Rus tarihi ve yasalarını içeren sınavlardan muaf tutulacak.



Kararnameye göre, Rus hükümeti de vatandaşlarına "yıkıcı neoliberal fikirlerin dayatıldığı" ülkelerden oluşan bir liste hazırlayacak.



Rusya'da LGBT hareketi Kasım 2023’te "aşırılıkçı" olarak kabul edilmiş ve ülkedeki faaliyetleri yasaklanmıştı.

