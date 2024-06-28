Putin, Biden-Trump tartışmasını izlemedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD seçimleri öncesi yapılan Biden-Trump tartışmasını izlemediği bildirildi. Kremlin, "Ancak tartışmalar sırasında yapılan açıklamaları yakından inceleyeceğiz" dedi.

Putin, Biden-Trump tartışmasını izlemedi
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı , ve arasındaki başkanlık münazaralarını izlemedi.

Bugün gazetecilere konuşan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Rus liderin gündeminin üst sıralarında yer almadığı için" tartışmaları izlemediğini söyledi.

Ancak Kremlin'in tartışmalar sırasında yapılan açıklamaları yakından inceleyeceğini de sözlerine ekledi. Peskov, "Yapılan tüm açıklamalara aşina olacağız" dedi.

Peskov ayrıca Kremlin'in Fransa'da bu hafta sonu yapılacak parlamento seçimlerinin ilk tur oylaması öncesinde seçim kampanyasını izlediğini belirtti.

Peskov, "Bazı siyasi güçlerin popülaritesini kaybetmesi ve diğer siyasi güçlerin popülaritesinin artmasıyla ilgili bir dinamik olduğunu görüyoruz" dedi. Ancak yine de bu Fransa'nın iç meselesidir" diye konuştu.

Avrupa Birliği'ndeki üst düzey yetkililerin adaylıklarının blok ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmayacağını da ifade eden Kremlin sözcüsü, "Moskova ve Brüksel arasındaki ilişkiler için beklentiler zayıf" diye ekledi.

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