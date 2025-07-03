Putin: Bugün telefonda Trump'la konuşacağım

Rusya Devlet Başkanı Vladimirt Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Açıklamayı Interfax haber ajansı paylaştı.

Bu, iki haftayı aşkın bir süredir kamuoyuna duyurulan ilk telefon görüşmesi olacak.



Putin açıklamayı, Moskova'da bir sergi merkezini ziyareti sırasında Rus basınına yaptı.

Trump da Putin'in ardından yaptığı açıklamada, Rus liderle konuşacağını duyurdu.

Görüşme Türkiye saatiyle 17.00'de gerçekleşecek.

Reuters'ın bilirdiğine göre ABD'li kaynaklar, Trump'ın yarın da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle telefonda konuşacağını söyledi.