Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Başbakanı Li Çiang ile Moskova'da bir araya geldi.

Bilgiyi Rus devlet haber ajansı TASS paylaştı.

Çin devlet medyasına göre ise Başbakan Li, bugün Moskova'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı açıklamada, Çin'in çok yönlü pratik işbirliğini güçlendirmek için Rusya ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xinhua haber ajansına göre Li, aralarında Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin'in de bulunduğu iki ülkenin hükümet başkanları arasındaki toplantıya başkanlık etti.

Li, Çin'in Rusya ile ortaklığını artırmaya hazır olduğunu söyledi.



Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, mayıs ayında yeni bir döneme giren kapsamlı ortaklıklarını ve stratejik işbirliklerini derinleştirme konusunda anlaşmışlardı.



Devlet haber ajansı RIA'nın aktardığına göre Putin de “Ülkelerimizin büyük ölçekli ortak planları, ekonomik ve insani alanlarda projeleri var, bunların uzun yıllar sürmesini bekliyoruz” diye konuştu.