Putin Çin'de konuştu: "Ukrayna'da barışın yolu açıldı"

Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi, bugün ikinci gününde devam ediyor.



Zirvede konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkelerin egemenliğine saygı da dahil Birleşmiş Milletler ilkelerinin, bugün hala geçerli ve sarsılmaz olduğunu söyledi.

Çin ve Hindistan'ın Ukrayna krizini çözmedeki çabalarını takdir eden Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da yaptıkları görüşmenin sonuçlarını Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer liderlerle tartştıklarını belirtti.



Liderleri, Çin'de yaptığı ikili görüşmelerde Alaska toplantısının ayrıntıları hakkında bilgilendirdiğini ifade eden Putin, "Rusya, hiçbir ülkenin başka bir ülkenin güvenliğini tehlikeye atarak kendi güvenliğini sağlayamacağı ilkesine bağlıdır" dedi.

"BATI'NIN NATO GİRİŞİMLERİ KRİZİN NEDENLERİNDEN BİRİ"



Rus lider, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna'daki krizin temel nedenleri çözülmeli ve güvenlik dengesi sağlanmalı. Ukrayna'daki kriz işgal sonucu değil, Ukrayna'nın Batı tarafından desteklenen Kiev'deki darbe sonucu ortaya çıktı. Batı'nın Ukrayna'yı NATO'ya çekme girişimleri krizin nedenlerinden bir tanesi."



Putin, Alaska zirvesinde ABD Başkanı Trump ile ulaşılan anlaşmaların Ukrayna'da barışın yolunu açtığını söyledi.

