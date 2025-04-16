Putin: Çin'le uzayda iddialı planlarımız var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin’in uzay alanında iddialı iş birliği planları olduğunu söyledi.



Putin ayrıca, birçok ülkenin Ay ve Mars görevleri de dahil olmak üzere Rusya ile iş birliği yapmaya ilgi duyduğunu ve ülkesinin derin uzay keşfi planlarına bağlılığını sürdürdüğünü açıkladı.

MUSK İLE GÖRÜŞME PLANLARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası iş birliği temsilcisi Kirill Dmitriev de, geçen ay yaptığı açıklamada Rusya'nın uzay sektörü de dahil olmak üzere ABD ile iş birliği yapması için önemli fırsatlar olduğunu ve Mars'a gidilmesi için Elon Musk'la yakında görüşmek istediklerini söyledi.



Rus lider, geçen sene Çin ile Ay'a inşa edilecek ortak istasyon projesini onaylamış ve projeye aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülke dahil olmuştu.