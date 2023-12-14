Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.

Ukrayna'da Rusya'nın askeri hedeflerine ulaşması ile barışın geleceğini vurgulayan Putin, yeni bir seferberlik çağrısına gerek olmadığını söyledi.



Konuşmasında Türkiye'yi 2024 yılının başlarında ziyaret edebileceğini de söyleyen Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze çabalarından da övgüyle söz etti. Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze çabalarında öncü rol oynuyor" dedi.



