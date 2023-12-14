Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze çabalarında öncü rol oynuyor

Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye'yi 2024 yılının başında ziyaret edebeileceğini açıkladı. Putin, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki çabalarından da övgüyle söz etti.

Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze çabalarında öncü rol oynuyor

Rusya Devlet Başkanı , başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.

Ukrayna'da Rusya'nın askeri hedeflerine ulaşması ile barışın geleceğini vurgulayan Putin, yeni bir seferberlik çağrısına gerek olmadığını söyledi.

Konuşmasında Türkiye'yi 2024 yılının başlarında ziyaret edebileceğini de söyleyen Putin, Cumhurbaşkanı 'ın çabalarından da övgüyle söz etti. Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze çabalarında öncü rol oynuyor" dedi.

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