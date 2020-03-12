Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçmiş dönemdeki görev süresini "sıfırlayarak" yeniden devlet başkanı olmasına kapı aralayan düzenleme kabul edildi. Ülkenin siyasi sisteminde değişiklikler öngören anayasa değişikliği tasarısı, önce parlamentonun alt kanadı Duma'da oylandı. Önergeye ret oyu veren çıkmadı. 383 oyla kabul edildi.



Tasarı saatler sonra da parlamento'nun üst kanadı Federasyon Konseyi'nden geçti. Sırada 22 Nisan'daki referandum var. Halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Bu durumda Putin 2036 yılına kadar iktidarda kalabilecek. Rusya’da mevcut anayasaya göre, iki dönem üst üste devlet başkanı olan kişi üçüncü kez aday olamıyor.



2000 yılında devlet başkanı daha sonra başbakan seçilen Putin'in görev süresi 2024'te sona eriyordu. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde 67 yaşındaki Putin, 83 yaşına kadar devlet başkanlığı koltuğunda oturabilecek.



Böylece Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in 30 yıllık liderlik süresini geçmiş olacak. "Deli Petro" olarak bilinen Rus çarı Birinci Petro, Rus İmparatorluğunu 43 yıl yönetmişti.



Parlamentoda kabul edilmesinin ardından ülkede protesto gösterileri düzenlendi. 21 Mart'a da geniş katılımlı eylem çağrısı yapıldı. Ancak Moskova Belediyesi corona virüs nedeniyle 5 bin kişiyi aşan toplantılara yasak getirmiş durumda. Eylemlerin yapılıp yapılmayacaği henüz bilinmiyor.

