Putin devreye giriyor! Ezeli düşmanlar İran ve ABD için harekete geçecek

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre üst düzey bir İranlı yetkili, Kremlin'in Washington ve Tahran arasında doğrudan görüşmeleri kolaylaştırmak için İran’ın yüksek ulusal güvenlik konseyi ile temasa geçtiğini açıkladı.



Rusya, Tahran'ın nükleer programı ve bölgedeki ABD karşıtı vekillere verdiği destek de dahil olmak üzere Trump ile İran arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmaya yardımcı olmayı kabul ettiğini duyurdu.



Ancak İranlı yetkililerin, geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yaşanan tartışmanın ardından sertlik yanlılarının görüşmelere giderek daha fazla karşı çıkması nedeniyle bu teklifi kabul etmekte isteksiz davrandığı belirtiliyor.



Tahran'dan The Telegraph'a konuşan İranlı bir yetkili, “Kremlin'den yetkililer Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ile temasa geçti ve Putin'in arabuluculuk yapmak istediğini ve İran ile Amerika arasında doğrudan görüşmeleri kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi” dedi.



Yetkili sözlerine şöyle devam etti: “Trump'ın konuşmak istediğini ve bunu savaşa tercih ettiğini söylediler ama geçen hafta Beyaz Saray'da yaşananlardan sonra bu konuda büyük bir belirsizlik var.”



"MOSKOVA HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIR"

Rus devlet medyasında yer alan haberde Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Rusya, ABD ve İran'ın tüm sorunları müzakereler yoluyla çözmesi gerektiğine inanıyor. Moskova bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır” diye konuştu.



Trump'ın son haftalarda Ukrayna konusunda sert bir tutum takınarak ve Rusya'nın lehine görünen barış görüşmeleri için bastırarak Putin'e karşı bir koz elde ettiği düşünülüyor.