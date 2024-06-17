Putin dört bakan yardımcısını görevden aldı, birinin yerine kuzeninin kızını atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dört Rus savunma bakan yardımcısını görevden aldı.

The Guardian gazetesinin haberinde, Kremlin kararnamelerine göre, Putin, boşalan bir bakan yardımcılığına kuzeni Anna Tsivileva'yı atadığı duyuruldu.

Kararnamelere göre görevden alınanlar; Nikolai Pankov, Ruslan Tsalikov, Tatiana Shevtsova ve Pavel Popov olarak belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı, Rus medyasının Putin'in kuzeninin kızı, aynı zamanda "Anavatan Savunucuları" devlet fonu başkanı Anna Tsivileva'yı savunma bakan yardımcısı olarak atadı.



Maliye bakan yardımcısı Leonid Gornin, savunma bakanı Andrei Belousov'un altında savunma bakanı birinci yardımcısı olacak.



Eski başbakan Mikhail Fradkov'un oğlu Pavel Fradkov ve Oleg Savelyev de savunma bakan yardımcısı olarak atandı.



Putin'in geçen ay Belousov'u savunma bakanı olarak atamış ve Sergey Şoygu'yu Rusya güvenlik konseyine getirmişti.