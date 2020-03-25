Putin duyurdu: Referanduma erteleme, vatandaşlara izin

Son dakika haberi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, corona virüs salgını konusunda ulusa seslendi. Putin salgın nedeniyle 22 Nisan'daki anayasa değişikliği için yapılacak referandumunun ertelendiğini açıkladı.



Televizyondan yaptığı konuşmada Putin, ertelenecek referandumun ne zaman yapılacağı ile ilgili tarihin uzmanların tavsiyesi üzerine netleşeceğini belirtti.

Gelecek hafta vatandaşların idari izinli sayılacağını duyuran Rus lider, bu kararın virüsün yayılma hızını önlemek amacıyla alındığını açıkladı.



KURUMLAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Sağlık kuruluşlarının, eczanelerin, marketlerin yanı sıra tüm hükümet kurumlarının çalışmaya devam edeceğine dikkat çekti.

"TAMAMEN DURMASI İMKANSIZ"

Rusya'nın büyüklüğü nedeniyle virüsün ülkede yayılmasının tamamen durmasının imkansız olduğunu da söyleyen Putin, Rus halkı için en güvenli olanının evlerinde kalmaları olduğunu belirtti.

"EKONOMİ CİDDİ BASKI ALTINDA"

Rusya ekonomisinin virüs nedeniyle ciddi bir baskı altında olduğunu da ifade eden Putin, işini kaybedenlere hükümetin destek vereceğini de açıkladı.



RUSYA SALGINI NASIL ÖNLÜYOR?

