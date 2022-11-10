Putin, Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Endonezya'nın Bali şehrinde yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağı açıklandı.

Putin, Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak

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G20 Zirvesi yetkililerinden Luhut Binsar Pandjaitan, Endonezya'nın Denpasar şehrinde gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un söz konusu zirvede Rus heyetine başkanlık edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer liderleri 15 Kasım'da Bali'de başlayacak iki günlük zirveye katılacak.

Putin, Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak - 1 Fotoğrafta, ABD Başkanı Biden (sağda) ve Rusya Devlet Başkanı Putin (solda), 16 Haziran 2011 tarihinde Cenevre'de yapılan ABD-Rusya zirvesinde birlikte görülüyor. 

BIDEN VE PUTİN'İN SAVAŞTAN BU YANA  İLK KEZ GÖRÜŞMESİ BEKLENİYORDU

Rusya'nın şubatta Ukrayna'ya başlattığı savaştan bu yana Biden ve Putin'in G20 Zirvesi vesilesiyle ilk kez yan yana geleceği tahmin ediliyordu ancak Rusya Devlet Başkanı'nın toplantıya katılmayacağının açıklanmasıyla ABD lideri Biden ve müttefikleri ile Putin arasındaki olası gerilimin önü kapanmış oldu.

Aynı zamanda Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı görevinde bulunan Pandjaitan, "Endonezya hükümeti, Devlet Başkanı Putin'in daha önce Devlet Başkanı Joko Widodo'ya çok dostane gerçekleşen telefon görüşmesinde açıkladığı üzere Rus hükümetinin kararına saygı duyuyor." şeklinde konuştu.

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