"Putin Erdoğan'la gaz merkezi ve tahıl girişmini konuşacak"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'taki Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağını söyledi.

Moskova'da gazetecilere, Putin'in bu ay gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır" dedi.

Ziyarette, Türkiye'de doğal gaz merkezinin kurulmasına yönelik yol haritası ve Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların ele alınıp alınmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Tüm bu konular gündemde olacak" diye konuştu.



Peskova ayrıca Ankara ile Moskova arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde tüm unsurların görüşüleceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Malta'nın başkenti Valetta'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin'in, Ankara'da, Ukrayna'daki savaşı ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ni ele alacaklarını söyledi.

Bakan Fidan, Moskova'nın Temmuz 2023'te anlaşmadan çekilmesinden sonra, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve Ankara'nın aracılık ettiği Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden canlandırmak için Ukrayna ve Rusya ile birlikte çalıştığını söyledi.



