Putin Esad'dan yeni deniz üssü istiyor

Rus haber ajansı Interfax haberini bir hükümet kararına dayandırdı.



Buna göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkent Moskova'nın Suriye'de daha fazla tesis ve deniz erişimi elde etmesi için savunma ve dışişleri bakanlarından Şam yönetimi ile görüşmelerini istedi.



Rusya'nın Suriye'de 2 tane daimi askeri tesisi bulunuyor. Lazkiye'daki hava üssü Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı olan güçlere hava saldırıları düzenlemek için kullanılıyor.



Rusya, Suriye'nin Tartus limanında da kalıcı bir deniz üssüne sahip bulunuyor.