Putin, feminist punk grubunu yasakladı: Sosyal medya beğenileri bile suç sayılacak

Rusya, feminist protest punk müzik grubu Pussy Riot'ı "aşırılıkçı" olarak nitelendirerek yasakladı.

Grup, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna'daki savaşı eleştiriyor.

Pussy Riot şarkıları ve videoları Rusya'da 2012'den beri engelli. Bu yasak, grubun bir kilisede düzenlediği eylemin ardından getirilmişti. Protesto aynı zamanda, grubun dünya çapında adını duyurmasını sağlamıştı.

Moskova’daki bir mahkeme, savcılığın “punk grubu Pussy Riot’un aşırıcı (terörist) bir örgüt olarak tanınması ve Rusya Federasyonu topraklarında faaliyetlerinin yasaklanması” yönündeki talebini kabul ettiğini açıkladı.

"SESLERİ KISMA ADIMI"

Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik saldırıyı başlatmasından bu yana Kremlin, muhalefete yönelik baskıyı artırdı ve politikalarını ya da Moskova’nın savaş sırasındaki tutumunu eleştiren onlarca grubu yasakladı.

Grubun avukatı Leonid Solovyov, duruşmanın ardından bağımsız yayın organı SOTAvision’a yaptığı açıklamada bunun, “yerli yersiz konuşanların sesini kısmaya yönelik bir başka adım” olduğunu söyledi.

Uzun süredir Kremlin karşıtı olan grup, kararın çıkmasını bekliyordu.

TECRİT ANLAMINA GELİYOR

Grup, geçen hafta sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Bu yasa, Pussy Riot’u Rus vatandaşlarının zihninden silmek için tasarlandı” dedi.

Bu etiketleme, Rusya’da grupla her türlü etkileşimi (geçmişte ya da bugün sosyal medyada atılan beğeniler dâhil) yasa dışı hale getirerek, grubun ülkede fiilen tecrit edilmesi anlamına geliyor.

Kilise protestosu nedeniyle iki yıl hapis yatan kurucu üye Nadya Tolokonnikova, karardan bir gün önce X’te yaptığı paylaşımda, “Bu aptallar bunun üzerinde yıllardır çalışıyor, en az 2012’den beri” dedi.

Yıllardır sürgünde yaşayan Pussy Riot aktivistleri, Putin’i sürekli eleştirdi ve Ukrayna’daki savaşa karşı kampanyalar yürüttü.

BAŞKA NELER YASAK?

Rus makamları hâlihazırda, radikal İslamcı materyallerden Ukrayna yanlısı şarkılara ve Instagram’ın sahibi Meta’ya kadar, “aşırıcı” içerik barındırdığı iddia edilen binlerce internet sitesine erişimi engelliyor.

Listede ayrıca, “uluslararası Satanizm hareketi” ve “uluslararası LGBT hareketi” gibi fiilen var olmayan örgütlerin yanı sıra web sayfaları, siyasi sloganlar, kitaplar, sanat eserleri ve müzik albümlerini içeren 5 binden fazla kayıt bulunuyor.