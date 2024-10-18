Putin: Filistin lideri Abbas, BRICS zirvesine davet edildi

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde öldüğü Hamas tarafından doğrulandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sinvar'ın öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin meselesinde iki devleti çözümü desteklediğini söyledi.



Reuters haber ajansının aktardığına göre, iki devletli çözüm konusunun BRICS zirvesinde ele alınacağını belirten Rusya Devlet Başkanı, Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'ın zirveye davet edildiği bilgisini verdi.

Zirve, 22-24 Ekim 2024 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenecek.

Putin, açıklamasında, hem İsrail ile hem de Filistin Yönetimi ile temas halinde olduklarını belirtti.



Putin, BRICS'e dair de değerlendirmelerde bulunarak, yeni üyeleri kabul etmeye açık olduğunu, BRICS'e katılmak isteyen hiçbir ülkenin dışarıda bırakılmayacağını söyledi.