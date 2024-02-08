Putin: Gazze'deki rehinelerin bırakılması için çalışıyoruz

Gazze'de ateşkes görüşmeleri, İsrail'in Hamas'ın şartlarını reddederek yeniden saldırı emri vermesiyle tıkandı. Moskova'dan sürece ilişkin açıklama geldi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece Rusya'nın Yahudi topluluğu liderlerine yaptığı konuşmada, "İsrail-Hamas çatışmasında esir alınan rehinelerin serbest bırakılması için Moskova'nın "belli sonuçlar" elde ettiğini" söyledi.



Rusya'daki haber ajanslarının aktardığına göre Putin, Filistinli örgüt Hamas'ın siyasi kanadı ile temaslar yürüttüğünü ifade etti.



Hem Rus vatandaşlarına hem de diğer rehinelere yardım etmeyi amaçladıklarını söyleyen Putin, "Bunlar arasında yaşlılar ve Holokost'tan sağ kurtulan aile üyeleri de var" dedi. Rus lider, rehinelerin bırakılması için çabaları sürdürmenin hayati olduğuna inandığını ve şu an bunu yaptıklarını sözlerine ekledi.



Yaklaşık iki yıldır devam eden Ukrayna savaşaının başlamasından patlak bu yana İsrail'in ezeli rakibi İran ile yakınlaşan Rusya, Filistin devletine desteğini yinelerken İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri harekatını eleştirdi.



Moskova ayrıca Orta Doğu'daki şiddetini, "ABD'nin bölgedeki politika başarısızlıklarının bir yansıması olduğunu" söyledi.