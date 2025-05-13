Putin: Geri dönmek için batılı şirketlerin özür dilemesi yeterli olmayacak

Rusya Lideri Putin, başkent Moskova’da "Delovaya Rossiya" adlı kuruluşun yetkilileriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Batılı şirketlerin Rus pazarına olası dönüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu.



Rusya’nın çıkarlarına uygun bulunmayan şirketlerin pazara girmesine tekrar izin vermeyeceğini söyleyen Putin, Moskova aleyhinde faaliyetlerde bulunan şirketlere farklı yaklaşılması gerektiğini savundu.

Putin, "Batılı şirketlerin Rusya’ya dönmek için özür dilemeleri yeterli olmayacak." dedi.

"DIŞ BASKILARA RAĞMEN EKONOMİ BÜYÜDÜ"

Rus lider, ülkesinin ekonomisinin, dış baskılara rağmen geçen yıl yüzde 4,3 büyüdüğünü ifade ederek, yüksek enflasyon oranının ise temel sorunlardan biri olmaya devam ettiğini söyledi.



Ekonomiyi durdurmadan enflasyonu yavaşlatmanın kolay bir görev olmadığını dile getiren Putin, "Yumuşak inişin sağlanması gerekiyor." dedi.



"HER AY 50-60 BİN GÖNÜLLÜ ORDUYA KATILIYOR"

Putin ayrıca Ukrayna’da devam eden çatışmalara ilişkin de değerlendirmede bulundu ve her ay yaklaşık 50 ila 60 bin kişinin gönüllü olarak Rus ordusuyla sözleşme imzaladığını belirtti.



YAPTIRIM TEHDİTLERİ



Batı'nın yeni yaptırım tehditleri de artarken, Rus Lider, yeni olası yaptırımlardan korkmaya gerek olmadığını savundu ve "Korkmaya başlayan o an kaybeder. Olabilecekleri anlamak ise kesinlikle gerekli. Olabileceklere karşı hazırlıklı olmalıyız." dedi.

İSTANBUL'A GELECEK Mİ?

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin perşembe günü İstanbul'da kalıcı bir ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor. Putin'in de görüşmelere katıldığı durumda hem Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski hem de ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeye istekli olduklarını açıkça dile getirdi.

Ancak Moskova'dan Putin'in katılımına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.