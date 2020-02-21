Putin Güvenlik Konseyi'ni "İdlib" gündemiyle topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında İdlib'deki durumu görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi öncesi yapılan toplantıda İdlib konusu ele alındı.

Anadolu Ajansı 21.02.2020 - 17:33 | Son Güncelleme : 21.02.2020 - 17:37

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi'ni topladığını belirtti.

Toplantıda İdlib'deki durumun ele alındığını aktaran Peskov, "Rus ve Türk liderlerinin gerçekleştirmeyi planladığı telefon görüşmesi bağlamında, İdlib'deki durum ayrıntılı şekilde ele alındı" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 18.00 civarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'deki gelişmeleri ele alacakları bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtmişti.

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