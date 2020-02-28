Putin Güvenlik Konseyi'ni İdlib'deki durumla ilgili acil topladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından acil toplanan Güvenlik Konseyi'nde İdlib'deki durum ele alındı.

Anadolu Ajansı 28.02.2020 - 16:28

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyi'ni acil topladığını bildirdi.

Toplantıda, İdlib'deki durumun ele alındığını vurgulayan Peskov, "Suriye ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin kışkırtıcı eylemleri sonucunda İdlib'deki durumun kötüleşmesiyle ilgili endişe edildiği dile getirildi" ifadelerini kullandı.

Esad rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin, sabah saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde, İdlib'deki son durumu değerlendirmişti.

İDLİB'DEKİ SALDIRIDA 33 ASKER ŞEHİT

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