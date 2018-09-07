Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.
Putin, "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Hamaney ile bir araya geldi.
Hamaney'in ikametgahındaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte Tahran'da bugün gerçekleştirilen Suriye konulu üçlü zirveye katılmıştı.
Putin, Hamaney ile görüştü
Anadolu AjansıDünya
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.