Putin, Hamaney'in Başdanışmanı ile görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in bugün Laricani'yi Kremlin Sarayı'nda kabul ettiğini söyledi.



Laricani'nin, Orta Doğu'da artan gerginliğe dair İran yönetiminin değerlendirmelerini aktardığı bilgisini veren Peskov, "Rus tarafı da bölgedeki durumu istikrara kavuşturmaya ve İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunların siyasi çözümüne odaklanan yaklaşımını aktardı." diye konuştu.



HAZAR DENİZİ'NDE TATBİKAT

İran ve Rusya'nın yarın Hazar Denizi’nde iki ülkenin donanma kuvvetlerinin yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun katılımıyla arama kurtarma tatbikatına başlayacağı bildirildi.



İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Donanması tarafından organize edilen CASAREX 2025 Deniz Arama Kurtarma Tatbikatı 3 gün sürecek.



"Güvenli Hazar Denizi için Birlikte" sloganıyla düzenlenecek tatbikata Rus donanması ve İran donanmasının yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan birlikler de katılacak.



Tatbikatın, Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin deniz kuvvetleri arasında deniz güvenliği ve emniyetini teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

