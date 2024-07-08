Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile Moskova'da bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Moskova'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek. İki liderin gündeminde Hindistan'ın Rusya ile olan ticari dengesizliği ve Ukrayna savaşında yanlış yönlendirilen Hint vatandaşlarının iade edilmesi yer alacak.

Putin, Hindistan Başbakanı Modi ile Moskova'da bir araya gelecek

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı bugün Moskova'da Başbakanı Narendra Modi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek.

Üst düzey bir Hintli yetkili geçen hafta yaptığı açıklamada Hindistan'ın Rusya ile olan ticari dengesizliğini düzeltmenin ve Ukrayna savaşında yanlış yönlendirilen Hint vatandaşlarının iade edilmesini sağlamanın Modi'nin Moskova'daki en önemli öncelikleri arasında yer alacağını söyledi.

Kremlin açıklamasında ayrıca Fransa'da hükümetin kurulmasının büyük ilgi ile takip edileceği belirtildi.

Bunun yanında İran ile ilişkilerinde çeşitli alanlarda çok olumlu dinamiklere sahip olduğu belirtildi.

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