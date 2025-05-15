Putin iddiası ortalığı karıştırdı: "Suikast korkusu eve kapattı"

İngiliz gazetesi The Mirror, Rus lider Vladimir Putin hakkında yeni bir iddia ortaya attı.



Bu iddiaya göre Putin, Kremlin karşıtı komplocular veya yakın çevresindeki kişilere güvenmemesi nedeniyle nadiren Kremlin'in güvenlik balonu dışına çıkıyor.



Savaşın artan baskısı gölgesinde 72 yaşındaki lider, güvenliği sıkılaştırdı.



Rus toplumu, Ukrayna'da çatışmalarda ölen, kaybolan veya yaralanan askerler olmak üzere yaklaşık bir milyon kayıp verdiklerini öğrendi.



ZELENSKİ İLE YÜZLEŞMEK İSTEMİYOR



Uzmanlar, dehşete kapıldığı iddia edilen Putin'in bugün Türkiye'de gerçekleşecek zirveye de Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yüzleşmek konusunda çekingen olduğu için katılmadığını ileri sürüyor.



Batılı istihbarat analistleri, artık Putin'in sadece suikasta uğramaktan korkmadığın, savaşta izlediği "kıyma makinesi" politikası nedeniyle de endişe duyduğunu söylüyor.



"UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ SONUNU GETİRDİ"



İngiltere'nin Ortak Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Alayı'nın eski komutanı Albay Hamish de Bretton-Gordon, "Benden daha iyi bilen analistler var ve onlar Putin'in artık yürüyen bir ölü adam olduğuna, Ukrayna'daki savaşın onun sonunu getireceğine inanıyorlar." diye konuştu.



"PUTİN BLÖF YAPTI, ZELENSKİ UYGULAMAYA KOYDU"



Uzmanlara göre Putin zaman kazanmaya devam edemez ve blöfü Zelenski'nin Türkiye'de kendisiyle yüz yüze görüşmesi yönündeki meydan okumasıyla açık bir şekilde ortaya çıktı.



Rus liderin, güvenlik önlemlerinin artmasıyla inanılmaz derecede paranoyak hale geldiği de iddia edildi.



İngiltere'nin Rus istihbaratı analisti, "Rusya'da işler Putin için kötü. Moskova'da iyi kararlar almayan bir lidere ne olacağı belli. Bu yüzden paranoyak olmakta muhtemelen haklı." diye konuştu.



PUTİN'İN ÇOK DÜŞMANI VAR



Afganistan'daki İngiltere güçlerinin eski komutanı Albay Richard Kemp ise, "Putin'in öldürülmesini isteyecek çok sayıda insan var. Ancak güvenliği o kadar sıkı ki bunun mümkün olup olmadığı konusunda gerçek bir soru var ve şu an için bunun gerçekleşmesinin pek olası olmadığına inanıyorum." dedi.



2023 YILINDAN BERİ ÇELİK YELEK GİYİYOR



Rus basınına göre Putin kurşun geçirmez yelek giymeye 2023 yılında başladı.



Yetkililer, Putin'in güvenlik ekibi olan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi'nin bu önlemi almayı önerdiğini söyledi.

Ayrıca Putin, korumalarına bile tam olarak güvenmiyor olabilir.



Korumaları, Rusya liderinin sık sık kendi güvenlik servisine nerede olduğuna dair sahte bilgiler verdiğini iddia ediyor.