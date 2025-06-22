Putin ile Trump görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme planlamadığını söyledi.

Putin ile Trump görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi

Peskov, Rus haber ajansı TASS'a açıklamada bulundu.

ABD'nin İran'a saldırısının ardından Putin’in Trump’la görüşme planının bulunup bulunmadığı sorusuna Peskov, "Şimdilik yok ancak olası temas hızla kararlaştırılabilir." yanıtını verdi.

Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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