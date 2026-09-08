Putin ile Trump telefonda görüştü

Kremlin ’in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede Putin’in Trump’a cephedeki duruma ilişkin Rusya’nın değerlendirmesini aktardığı, savaşın daha erken sona ermesi için ABD’nin neler yapabileceğinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin esir takası konusunu görüştüğü, Putin’in de ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi fikrine destek verdiği ifade edildi.

Kremlin, Putin ile Trump’ın ayrıca son günlerde ABD temsilcilerinin Moskova ve Kiev’de yürüttüğü temasların sonuçlarını da değerlendirdiğini bildirdi. Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ile Jared Kushner hafta sonu iki başkentte peş peşe görüşmeler gerçekleştirmişti.