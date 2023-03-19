Putin ilk kez işgal bölgesine gitti

Rusya Devlet Başkanı Putin, ilk kez işgal altındaki Donbas'ı ziyaret etti. Mariupol'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Putin, yetkililerden brifing aldı.

Putin ilk kez işgal bölgesine gitti

Rusya Devlet Başkanı , Rus işgali altındaki Donbas'ta yer alan Mariupol'ü ziyaret etti.

Kente helikopterle inen Putin, ardından kendi kullandığı araçla şehrin içinde yol aldı. Yerel halkla görüşmeler de yapan Putin'e ziyareti sırasında Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Kuşnulin de eşlik etti.

Rus medyası, yeni sivil yerleşimler, sosyal tesis ve okullar ile ilgili Putin'e brifing verildiğini yazdı. Bu Putin'in Donbas bölgesine ilk ziyareti oldu.

Rusya Devlet Başkanı dün de ilhakının 9'uncu yıldönümünde Kırım'a gitmişti.

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