"Putin ilk kez oligarklardan para istedi" iddiası

Financial Times gazetesinin haberine göre Putin, önde gelen iş insanlarını topladı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ın tamamını ele geçirene kadar savaşmaya devam edeceğini söyledi.



Bu nedenle Kremlin bütçesine destek vermelerini istedi.



Putin ayrıca İran savaşı dolayısıyla Rus petrolüne yönelişin geçici olduğunu da ifade etti.



Habere göre, iki Rus iş insanı Putin'e hemen olumlu yanıt verdi. Süleyman Kerimov, Rusya'ya 100 milyar ruble yani yaklaşık 55 milyar TL katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.



Gazete ayrıca, 4 yıllık savaşta Putin'in ilk kez doğrudan oligarklardan para istediğini de yazdı.