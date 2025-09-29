Putin imzaladı: Rusya, işkencenin önlenmesi sözleşmesinden çekildi

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde, Putin'in imzasıyla yayımlanan yasaya göre Rusya, 1987 tarihli İşkencenin ve Gayriinsani veya Küçültücü Ceza ya da Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi.



Yasa gereği Rusya, anlaşma kapsamında 1990'larda imzalanan iki protokolü de feshetti.



Moskova yönetimi, Mart 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine son vermiş, Eylül 2022’de ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden (AİHS) ayrılmıştı.