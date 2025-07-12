"Putin, İran'ın uranyum zenginleştirmesini istemiyor"

Amerikan Axios haber ajansının birden fazla kaynağa dayandırdığı haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İranlı yetkilileri, ABD'nin gelecekteki görüşmelerde kilit bir talebi olan uranyum zenginleştirmeyi yasaklayacak bir nükleer anlaşmayı kabul etmeye çağırdı.

Putin geçtiğimiz haftalarda hem Başkan Donald Trump'a hem de İranlı liderlere tutumunu ileterek Tahran'ı Washington ile müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olacak bir anlaşmaya doğru ilerlemeye teşvik etti.



Axios'a konuşan Avrupalı bir yetkili “Putin sıfır zenginleştirmeyi destekliyor. İranlıları bu yönde çalışmaya teşvik etti. İranlılar bunu düşünmeyeceklerini söylediler” dedi.

İRAN HABER AJANSI YALANLADI



Haberin yayınlanmasından kısa bir süre sonra İran Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim News, Axios'un haberini bir kaynağa dayandırarak yalanladı.



Axios'un görüşmelere aşina Avrupalı ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre Moskova uzun zamandır İran'ın uranyum zenginleştirme hakkını savunuyor ancak kapalı kapılar ardında Rus yetkililer İran ve İsrail arasında 12 gün süren savaşın ardından daha sert bir tutum takındı.

ARAKÇİ: MÜZAKERE EDİLEMEZ



Axios'un haberine göre İran'ın Ukrayna'da Rusya'ya insansız hava araçları ve füzeler de dahil olmak üzere verdiği askeri desteğe rağmen Tahran, Moskova'nın İsrail'le savaş sırasında verdiği sınırlı destekten dolayı hayal kırıklığına uğradı.



O zamandan bu yana Rus yetkililer İran'a, bir anlaşmaya varılması halinde yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu kaldırmaya ve sivil kullanım için düşük seviyeli yakıt tedarik etmeye istekli olduklarını belirttiler.



İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın nükleer müzakerelere açık olduğunu ancak zenginleştirmenin müzakere edilemez olduğunu söyledi