Putin: İstanbul Anlaşmaları hala masada, Ukrayna'da barış için temel olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanabilecek potansiyel barış anlaşması hakkında açıklamada bulundu.

Putin açıklamasında, 2022 İstanbul Anlaşmaları'nın hala "masada olduğunu" ve Ukrayna ile barış müzakereleri için bir temel oluşturabileceğini söyledi.

UKRAYNA MÜZAKERELERİ İÇİN TEMEL VURGUSU

Putin, mart ayındaki Çin ziyaretinde de gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kez daha İstanbul Anlaşmaları'nın Ukrayna müzakereleri için temel niteliğinde olduğunu belirtmişti.



Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da geçen mart ayında yaptığı açıklamada, İstanbul'da Mart 2022'de hazırlanan anlaşmanın, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebileceğini söylemişti.

Peskov, "O zamandan bu yana geçen iki yılda pek çok şey değişti. Anayasamıza iki yeni bölge dahil edildi (Zaporijya ve Herson). Bu, iki yıl önce yoktu. Bu nedenle vazgeçilemez bazı yeni gerçekler var. Aynı zamanda bu (İstanbul'daki anlaşma), müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir" ifadelerini kullanmıştı.