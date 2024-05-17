Putin'den "İstanbul anlaşması" vurgusu: Müzakerelerin temelidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ziyaretinin ikinci gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'nin amacının Rusya'ya ültimatom vermek olduğunu söyledi. İstanbul Anlaşmaları'nın Ukrayna müzakereleri için temel niteliğinde olduğunu da belirtti.

Putin'den "İstanbul anlaşması" vurgusu: Müzakerelerin temelidir

Çin ziyaretinin ikinci gününde açıklama yapan Devlet Başkanı , savaşını değerlendirdi.

Harbin Teknoloji Enstitüsü'nde konuşan Putin, Çin'in samimiyetle " krizinin" çözülmesini istediğini söyleyerek, "İstanbul anlaşmaları ve 2022'de askerlerin Kiev'den çekilmesiyle Rusya bir kez daha aldatıldı" dedi.

TASS haber ajansının bildirdiğine göre Rus lider, "Ukrayna ile ilgili konuşmayı hiçbir zaman reddetmedik. İsviçre konferansını takip edeceğiz" diye ekledi. Ancak bu konferansın, Rusya'ya ülti̇matom vermek i̇çi̇n tasarlandığına i̇nandığını belirtti.

Putin, Rus güçlerinin plan doğrultusunda Harkov bölgesi yakınlarında ilerlediğini, Harkov saldırısında suçlanması gereken tarafın Kiev olduğunu sözlerine ekledi.

"Şu ana kadar Harkov'u ele geçirme planı yok" diyen Putin, "Özel askeri operasyon bölgesinde tampon bölge oluşturuyoruz" diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "Macron'un olimpiyat ateşkesi fikrini" konuştuklarını da belirterek, "Rusya Ukrayna konusunda kime güvenebileceğini anlamaya çalışıyor. Müzakereleri reddeden Rusya değil Ukrayna'ydı. İstanbul anlaşmaları Ukrayna müzakerelerinin temelidir" ifadelerini kullandı.

Putin, yeri geldiğinde Rusya'nın Ukrayna'nın meşru makamlarıyla her türlü belgeyi imzalaması gerekeceğini kaydetti.

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