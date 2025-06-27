Putin: İstanbul'da yeni bir görüşmeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakerelerin üçüncü turunun zamanı ve yerinin henüz netleşmediğini belirtti. Ukrayna’yla üçüncü tur müzakereleri İstanbul’da yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Tarafların sundukları memorandumların ise birbirine zıt olduğunu belirten Putin "Üçüncü tur müzakerelerde memorandumlar tartışılacak" dedi.

Putin, Rusya'nın 3 bin Ukrayna askerinin daha cenazelerini teslim etmeye hazır olduğunu da kaydetti.

Vladimir Putin, Donald Trump sayesinde "ABD ve Rusya'nın yakınlaşmaya başlağını" da söyledi.