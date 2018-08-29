Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin televizyon kanallarında halka yönelik yaptığı bir konuşma ile emeklilik yaşının yükseltilmesi ile ilgili tasarının değiştirileceği yönünde açıklamalarda bulundu.



2000’li yıllarda emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı olduğunu hatırlatan Putin, bugün ekonomik şartların değiştiğini ifade etti.



Demografik yapıda ve istihdam şartlarındaki duruma bakarak emeklilik yaşı ile hükümetin getirdiği tasarıda yumuşatılmaya gidilmesini öneren Putin, mevcut tasarı ile kadınlarda emeklilik yaşının 8, erkeklerde ise 5 yıl yükseltildiğini anımsattı.

Bu kararın yanlış olduğunu söyleyen Putin, kadınlarda emeklilik yaşının 63 değil, 60 olması gerektiğini belirtti.



Putin, 3 ve daha fazla çocuk sahibi kadınların da çocuk sayısına göre daha erken emekli olabileceğini dile getirdi.



Ayrıca Putin, emeklilik yaşının yükseltilmesi nedeniyle yaşı yüksek olanların istihdam edilmesi ile ilgili önlemler alınacağını bildirdi.



Rus hükümeti, gelecek yıldan itibaren emeklilik yaşının kademeli şekilde erkekler için 60'tan 65'e, kadınlar için 55'ten 63'e yükseltilmesini öngören tasarıyı 14 Haziran'da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunmuştu.

