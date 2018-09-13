Dünya Pussy Riot grubunun üyesi Piotr Verzilov'u Dünya Kupası'nın 15 Temmuz'da oynanan final maçında, üç kadın eylemciyle birlikte polis üniformasıyla sahaya giren Putin karşıtı eylemci olarak tanıdı.
Pussy Riot üyesi eylemci salı günkü duruşmanın ardından fenalaştı. Görme, konuşma ve yürüme zorluğu çeken Verzilov hastaneye kaldırıldı.
Moskova'da bir hastanenin toksikoloji bölümünde yatan eylemcinin zehirlendiği düşünülüyor.
Pussy Riot üyesi Verzilov'un durumunun ağır olduğu gelen haberler arasında.
Piotr Verzilov 2012'de Moskova'da bir katedralde yaptığı eylem nedeniyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Nadejna Tolokonikova ile evli.
Putin karşıtı Pussy Riot üyesi zehirlendi iddiası
NTV HaberDünya
Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı eylemleriyle tanınan Pussy Riot grubunun üyelerinden Piotr Verzilov aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği düşünülen Verzilov'un durumu ağır.
Dünya Pussy Riot grubunun üyesi Piotr Verzilov'u Dünya Kupası'nın 15 Temmuz'da oynanan final maçında, üç kadın eylemciyle birlikte polis üniformasıyla sahaya giren Putin karşıtı eylemci olarak tanıdı.