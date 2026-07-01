Putin Kiev'i işgal için plan istedi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sirski dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in Kiev'in işgali için plan hazırlanmasını istediğini ileri sürdü. Planlar arasında Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki Belarus üzerinden taarruzu geçmesi var.

MASADA İKİ FARKLI PLAN VAR

İkinci bir senaryo olarak ise Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesi öne sürüldü. Rus ordusunun buradan Ukrayna'nın Çernihiv bölgesine doğru taarruza geçeceği aktarıldı.

Bu hazırlık iddiası, Ukrayna'nın Rusya'ya ait uydu merkezini vurmasından sonra geldi. Bu merkez, Rusya'nın Ukrayna içerisindeki askeri varlığı için istihbarat topluyordu.