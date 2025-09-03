Putin, Kim ve Şi yan yana

Üçlünün birlikte ilk kez görüntülenmesi, ABD'ye mesaj olarak yorumlandı.

10 binden fazla askerin ve yüzlerce gelişmiş silahın yer aldığı törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Tiananmen Meydanı'nda yürürken Şi'nin yanında yer aldığı görüntüler damga vurdu.

Çin lideri Şi Cinping, 2'nci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anmak için Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine başkanlık etti.

TRUMP'TAN "KOMPLO" TEPKİSİ

Geçit törenine ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump, "Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkına harika bir kutlama dilerim, birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı komplo kurduğunuz Vladimir Putin ve Kim Jong Un'a en içten selamlarımı iletin." ifadelerini paylaştı.