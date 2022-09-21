Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini ve açıkladı.

Putin kısmi askeri seferberlik ilan etti

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Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini açıklayan  Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Kısmi askeri seferberlik ilanı bugünden itibaren geçerli olacak. 

Gelen bilgilere göre, Putin'in seferberlik ilanı, ülke halkında paniğe yol açtı. Ülkeden çıkış yapmak isteyen Ruslar havalimanlarına akın edince uçaklarda bilet bulmak zorlaştı. Bunun üzerine uçak bileti fiyatları 5'e katlandı.

Vladimir Putin, 'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölgenin, Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa sesleniyor.

Rusya Devlet Başkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''Batı ülkemizi yok etmek istiyor, hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek. Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını destekliyoruz. Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız''

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