Putin, Kremlin'de zirveyi anlattı: "Çok faydalı oldu"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Görüşmenin zamanında ve çok faydalı olduğunu belirtmek isterim. Odağımız Ukrayna krizinin adil bir şekilde çözülmesi olasılığını konuşmak oldu" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska’da yaptığı görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek üzere Rus yetkililerle toplantı gerçekleştirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve parlamentonun alt kanadı Devlet Duması yönetiminin katıldığı belirtildi.
Toplantının başında konuşan Putin, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi vererek, Alaska ziyaretinin zamanında ve faydalı olduğunu vurguladı.
Putin, "Etkileşimimizin neredeyse tüm alanlarını ele aldık, ancak öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temelini oluşturmalı" ifadelerini kullandı.
Uzun zamandır bu düzeyde doğrudan müzakerelerin yapılmadığına dikkati çeken Putin, şunları kaydetti:
"Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor."
PUTİN'İN İSTEDİĞİ GARANTİLER
Diğer yandan New york Times'ta yer alan bir habere göre, Putin Trump’tan Ukrayna’da Rusça’nın yeniden resmi dil olarak kabul edilmesini ve ülkedeki Rus Ortodoks Kiliseleri’nin güvenliğinin garanti edilmesini talep etti.
GÖRÜŞMELER YAKLAŞIK 3 SAAT SÜRMÜŞTÜ
Dün Alaska’daki Elmendorf-Richardson Üssü’nde gerçekleştirilen görüşmeler, ana müzakere alanına giderken Trump’ın özel aracında liderlerin ikili görüşmesi ve ardından her iki tarafın üçer katılımcısının yer aldığı bir görüşme de dahil olmak üzere yaklaşık 3 saat sürmüştü. Görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’e eşlik ederken, Trump’ın yanında da ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yer almıştı.
Putin görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlatılması çağrısında bulunarak, Trump'ı Moskova'ya davet etmişti.
ABD Başkanı Trump ise görüşmenin ardından bir televizyon kanalına yaptığı özel açıklamada, toplantıda birçok konunun masaya yatırıldığını, ancak resmi bir anlaşmaya varılmadığını söylemiş, "Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik" ifadelerini kullanmıştı.Trump, buna rağmen Putin ile gerçekleştirdikleri zirveyi "10 üzerinden 10" olarak değerlendirerek, "Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de ‘hayır’ diyecekler" diye konuşmuştu.
