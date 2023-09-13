Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşüyor

Zırhlı trenle Rusya'ya giden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rus lider Vladimir Putin ile Vostoçni Uzay Üssü'nde görüşüyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin silah tedariği hakkında görüşüp görüşmeyecekleri sorusuna ''Ülkelerimiz kamuya açıklanmaması gereken 'hassas' alanlarda iş birliği içinde.'' yanıtını verdi.

Washington'a göre ise ziyaretin amacı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya vereceği silah desteği. Daha önce Moskova ve Pyongyang yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, daha önce de Amerikan yönetiminden gelen uyarılar üzerine, "Komşularımızla ilişkilerimizi yürütürken Washington'ın uyarılarını değil; iki ülke çıkarlarına odaklanırız." açıklamasını yapmıştı.



Kuzey Kore liderine eşlik eden isimler arasında Mühimmat Endüstrisi'nden sorumlu isim Jo chun Ryong da var.



Amerikalı Kuzey Kore uzmanlarına göre, Ryong'un bu ziyarette yer alması; görüşmenin silah anlaşmasına yönelik olacağının göstergesi.



ABD'DEN "BEDELİNİ ÖDEYECEK" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ



Kuzey Kore'yi, Rusya'ya silah sağlamaması gerektiği konusunda "uyardıklarını" dile getiren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pyongyang yönetimini, silah satmaya ilişkin atacağı adımlardan caydırmak için fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini belirtmişti.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ziyaretin resmiyet kazanması sonrası yaptığı açıklamada, "(Putin'in) Kendi ülkesinin uzunluğu kadar bir yol katederek dışlanmış bir devlet yetkilisiyle görüşmesini, kazanacağını iddia ettiği bir savaş için yardım dilenmek olarak nitelendiriyorum." diye konuştu.



Kuzey Kore'den Rusya'ya olası bir silah transferinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edeceğinin altını çizen Miller, halihazırda Rusya ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların bulunduğunu, gerekli olması halinde ilave yaptırımlar uygulanacağını söyledi.



Kim son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.