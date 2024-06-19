Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Vietnam'a gittiği bildirildi.

Putin, Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'da

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in 'ın başkenti Hanoi'ye ulaştığı belirtildi.

Putin'in, Vietnam Komünist Partisi (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile görüşeceği bilgisine yer verilen açıklamada, Rus liderin burada 'dan öğrencilerle de bir araya geleceği kaydedildi.

Ziyareti öncesinde VKP gazetesi Nhan Dan için bir makale kaleme alan Putin, Ukrayna konusunda dengeli bir yaklaşım sergilediğini ifade ettiği Vietnam ile enerji, ticaret ve ödemeler konusunda önemli ilerlemeler sağlandığını belirtmişti.

Batılı ülkelerin çok sayıda yaptırım uyguladığı Rusya, 2022'den bu yana Asya ülkeleriyle ilişkilerini yoğun bir şekilde geliştirmeye çalışıyor.

Bugün Putin'in 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret esnasında Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanması dikkati çekmişti.

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