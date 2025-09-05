Putin listeye ekledi: "Avrupa askerleri hedefimiz olacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu (EEF) genel kurul oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.



Putin, hükümete, kasım ayına kadar nadir toprak metallerinin geliştirilmesine ilişkin bir program sunması talimatı verdi. Rusya, dünyanın beşinci en büyük nadir toprak metal rezervlerine sahip. Bunlar lazer ve askeri ekipmanlarda kullanılıyor. Rusya, Çin'den yapılan ithalata bağımlılığı azaltmak için üretimini artırma planlarını duyurdu.



Putin, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile Alaska'da iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyleyen Putin, ancak ekonomik ilişkileri yeniden başlatmak için Washington'dan siyasi bir karar alınması gerektiğini ifade etti. ABD'nin Alaska'da önemli bir kaynak potansiyeli olduğunu, Rusya'nın petrol ve doğal gaz geliştirmek için etkili teknojilere sahip olduğunu dile getirdi.

"TRUMP'LA AÇIK BİR DİYALOĞUMUZ VAR"



Rus lider, Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaptığı değerlendirmelerde ise net mesajlar verdi. Trump'la henüz konuşmadıklarını, açık bir diyaloglarını olduğunu söyleyen Putin, Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırma planına ise şöyle yanıt verdi: "Kuvvetlerin yasal saldırı hedefleri olacağını varsayıyoruz. Bir barış anlaşması olursa konuşlandırmada bir mantık göremiyorum."



Paris'te dün Avrupalı liderlerin yaptığı toplantıda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 26 ülkenin Ukrayna'ya savaş sonrası güvenlik sağlayacağını söylemiş, uluslararası askeri güçlerin de buna dahil olacağını belirtmişti.

"TEMASA HAZIRIM AMA O KADAR DA ÖNEMLİ DEĞİL"



Rusya'nın Ukrayna ile ilgili anlaşmalara uyacağını söyleyen Putin, "Kiev'in temas kurmak istediğini görüyoruz, ben de temasa hazırım ancak çok büyük bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bunun için en iyi yer Moskova. Ukrayna'da topraklarla ilgili olası bir anlaşma için yasal engeller var" diye ekledi.

"NATO ÜYELİĞİ KABUL EDİLEMEZ"

Putin, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne olası üyeliğinin yasal hakkı olduğunu ancak NATO üyeliğinin Rusya tarafından tamamen kabul edilemez olduğunu vurguladı.

