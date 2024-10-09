Putin, Lukaşenko'ya Aziz Andrey Nişanı taktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.



Kremlin'de heyetlerle yapılan görüşmede konuşan Putin, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin hızla geliştiğini belirtti ve "İstatistiklerimize göre ticaret hacmimiz 46,5 milyar dolar" dedi.



İki ülke arasında sanayide etkileşimi geliştirmeye ve tarım alanında birlikte çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Putin, son 1,5 yıldır aktif olarak mikroelektronikle ilgilendiklerini dile getirdi. "Uçak yapımı alanında, uçak endüstrisinde de yeni fırsatlar açılıyor" diye ekledi.



Rus lider, Sovyet zamanlarından beri Belarus'a "Sovyetler Birliği'nin montaj atölyesi" denildiğini hatırlatarak, Belarus'un ekonomi ve endüstriyel üretim alanındaki bu avantajları koruduğunu söyledi.



"BATI'NIN BASKILARI İŞE YARAMADI"

Lukaşenko da Batı'nın Belarus ve Rusya'ya yönelik baskılardan sonuç alamadığına değindi.

Belarus lideri, "Rusya ile ilişkilerimize gelince, bence bunun en önemli sonucu, Batı'nın başta ekonomi ve finans olmak üzere bizi boğmak için planlar yaptığı ancak bunun işe yaramadığıdır. Zaten bunu kendileri de itiraf ediyor" ifadelerini kullandı.



Moskova ile birçok alanda çalıştıklarını belirten Lukaşenko, Rusya'nın tarımdan mikroelektronik ürünlere kadar Belarus'un ürettiği ürünlere ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

