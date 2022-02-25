Putin, Macron ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Ukrayna'ya yönelik askeri harekat konusunda Macron’a bilgi verdiği belirtilirken, Macron, "Putin'den askeri operasyonları bir an önce durdurmasını talep ettim"  dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 00:05 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 04:27

Putin, Macron ile telefonda görüştü

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Rusya Devlet Başkanı ile Fransa Cumhurbaşkanı , telefonda Rusya'nın 'ya askeri müdahalesini konuştu.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri askeri operasyon konusunda Macron’a bilgi verdi.

Görüşmenin “ciddi ve açık” bir havada geçtiğine işaret edilen açıklamada, “Putin, özel bir askeri harekatın yapılmasına ilişkin nedenleri ve koşulları kapsamlı bir şekilde açıkladı" denildi. İki liderin iletişim halinde kalma konusunda anlaştığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise görüşmeye ilişkin, "Putin'den askeri operasyonları bir an önce durdurmasını talep ettim" açıklamasında bulundu.

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