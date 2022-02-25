Putin, Macron ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini konuştu.



Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri askeri operasyon konusunda Macron’a bilgi verdi.



Görüşmenin “ciddi ve açık” bir havada geçtiğine işaret edilen açıklamada, “Putin, özel bir askeri harekatın yapılmasına ilişkin nedenleri ve koşulları kapsamlı bir şekilde açıkladı" denildi. İki liderin iletişim halinde kalma konusunda anlaştığı belirtildi.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise görüşmeye ilişkin, "Putin'den askeri operasyonları bir an önce durdurmasını talep ettim" açıklamasında bulundu.